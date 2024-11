Progetto pluriennale Trulli-mare, grande successo per l’apertura dell’anno Rotariano 2024-25!

Domenica 27 Ottobre si è tenuta la giornata voluta e organizzata dai Rotary Club di Brindisi che ha visto la partecipazione di numerose autorità Rotariane (tra le quali i PDG Rocco GIULIANI e Gianni LANZILLOTTI e gli assistenti del governatore Titti FERRARA, Giuseppe PERRONE e Mario CRISCUOLO) e Civili (tra le quali l’ assessore all’ambiente Livia ANTONUCCI per il Comune di Brindisi e il Sindaco Elio CICCARESE per il Comune di Torchiarolo) oltre che ai tanti Club aderenti al progetto ed è stata un’importante occasione, in perfetta linea con il tema scelto per l’anno 2024-2025, per compiere un primo passo verso la valorizzazione di un turismo lento e sostenibile .

Presso lo storico e suggestivo Grande Albergo Internazionale di Brindisi, in qualità di Presidente del Progetto, Francesco SERINELLI, anche Presidente del Rotary Club di Brindisi VALESIO, ha inaugurato l’evento Istituzionale

LOCALITÀ MINORI E TURISMO SLOW

ringraziando il suo predecessore Nicola CAVALLO per l’ottimo lavoro svolto, per gli obiettivi raggiunti e per i tanti eventi organizzati durante il suo anno. Ha poi ricordato quanto il turismo impatti, essendo responsabile del 5% delle emissioni di anidride carbonica, in modo significativo sull’ambiente, sull’aumento dei consumi delle varie risorse naturali e sulla produzione di rifiuti solidi, di acque reflue e di perdita di biodiversità da cui scaturisce la necessità di pensare ad una nuova filosofia di viaggio, più sostenibile, che consenta di vivere i territori più in profonda, che consenta di prendersi una pausa dai ritmi frenetici della vita quotidiana, che consenta di rispettare e proteggere l’ambiente, che consenta di preservare le culture locali e che consenta di valorizzare le tante piccole grandi ricchezze misconosciute che ci circondano lasciandosi guidare dalla curiosità e dal desiderio di conoscere luoghi al di fuori dei soliti percorsi del turismo di massa. Infine ha ricordato come i tanti Rotary Club aderenti al Progetto TRULLI-MARE abbiano sposato quello che nel 2023 è stato consacrato come l’anno dello SLOW TRAVEL cioè uno stile di viaggio ed una filosofia di vita che rende l’intero percorso parte fondamentale dell’esperienza consentendo di rilanciare tutti quei territori dimenticati dal turismo dei grandi numeri e dando l’opportunità a tutti i turisti di diventare parte integrante del territorio e di assaporare ogni singola tappa e non solo quella finale.

A seguire Giorgio STOMATI, presidente del Rotary Club BRINDISI, e di Francesco FACECCHIA, presidente del Rotary Club di Brindisi APPIA ANTICA, hanno fatto presente quanto il tema annuale scelto per il Progetto TRULLI-MARE sia più che mai attuale dato che rappresenta, insieme alla recente nomina della Via APPIA a patrimonio dell’UNESCO, un’opportunità per tutte le realtà più piccole del territorio già caratterizzate da dei ritmi quotidiani meno frenetici. Inoltre hanno ricordato le tante iniziative intraprese dalle diverse amministrazioni locali volte a spostare il turismo dalle coste verso l’interno proprio nell’intento di renderlo più sostenibile per tutti oltre che a nutrire la comprensibile speranza che da stagionale diventi stanziale, cioè permanente in tutto l’anno.

Interessante l’intervento di Livia ANTONUCCI, assessore all’ambiente del Comune di Brindisi, che prima ha portato i saluti del sindaco Giuseppe MARCHIONNA e poi ribadito la vicinanza istituzionale al Progetto TRULLI-MARE. Inoltre ha ricordato quanto sia per tutti un obbligo recuperare un po’ di cultura all’ecosostenibilità e per raggiungere questo ambizioso obiettivo ha una serie di appuntamenti con i dirigenti scolastici per programmare degli incontri durante i quali gli addetti ai lavori insegneranno ai bambini come rispettare l’ambiente. Infine ha annunciato che è stata istituita la figura dell’ispettore ecologico che, autorizzata dal prefetto, vigilerà sul corretto conferimento dei rifiuti non tanto per attuare delle sanzioni quanto per dare alla cittadinanza una corretta informazione.

Elio CICCARESE, Sindaco del Comune di Torchiarolo, dopo aver ricordato che la sua Torchiarolo viene attraversata da una delle più importanti e antiche vie romee, la via Francigena, ha raccontato di un percorso intrapreso con dei ragazzi che ha come obiettivo quello di far conoscere alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio che amministra come la Masseria Grande e la Casa del Pellegrino senza mai dimenticare l’antico e importante sito archeologico rappresentato dalla Città di VALESIO.

Il Past District Governor Rocco GIULIANI si è complimentato con i tre Rotary Club di Brindisi e ha manifestato tutto il suo piacere a partecipare all’evento del TRULLI-MARE prima perché gli viene data un’ottima occasione per salutare tanti vecchi amici, poi perché rappresenta il più classico degli esempi di cosa significhi servire, stare e operare insieme facendo notare quanto il partenariato tra il Rotary e le Pubbliche Istituzioni sia un’ulteriore testimonianza di questa bellissima funzione.

Il PDG Giovanni LANZILOTTI, Delegato del Distrettuale e Coordinatore del Progetto TRULLI-MARE, prima di riferire sui lavori in corso e rendere noto il programma dei futuri incontri, ha salutato, Salvatore CHIRIATTI, socio e amico storico del progetto TRULLI-MARE, con parole di vivo apprezzamento per il contributo dato fin dal momento della sua fondazione. Inoltre ha ricordato come investire su uno sviluppo turistico delle aree rurali e periferiche consenta la valorizzazione del grande patrimonio di storia, arte e tradizioni presenti nei piccoli centri, consenta il recupero di tutto il patrimonio e l’attivazione di iniziative imprenditoriali commerciali, consenta di rivitalizzare il tessuto socio-economico dei luoghi e dei mestieri tradizionali, come ad esempio l’artigianato, consenta di contrastare lo spopolamento dei territori e favorire la conservazione del paesaggio e delle tradizioni.

A seguire la parola è passata ai brillanti relatori che hanno regato a tutti gli astanti un bellissimo viaggio attraverso tutto il territorio, grazie all’ausilio di foto storiche, curiosità e informazioni inedite.

Il Professore Giacomo CARITO, Presidente della Società di Storia Patria per la Puglia, ha tenuto una relazione sul tema: “La Via Appia tra Mesagne e Brindisi” ribadendo quanto il tracciato sia di grandissimo interesse e che è possibile, nonostante non sia del tutto ricostruibile, immaginarlo in continuità con via Cappuccini ai lati della quale sono state scoperte ampie necropoli che di consueto si sviluppavano lungo le vie consolari romane. Il professore CARITO ha evidenziato che un altro evidente indizio di quanto ipotizzato è che lungo questo tracciato ci sono moltissime masserie sviluppatesi sui resti di ville rustiche romane che di consueto venivano costruite lungo i grandi assi di comunicazione proprio per garantire un più efficace smistamento della produzione in eccesso. Inoltre ha fatto presente che il terminale provvisorio, quello definitivo era a Roma, è l’area di campo dei Longobardi o campistron, come viene ben documentato a partire dall’età alto medievale anche se l’antiquaria brindisina ha localizzato dei resti importanti, ancora visibili fra il XVI e il XVII secolo, che documentavano l’esistenza già nell’età romana di strutture dedicate alla sosta di eserciti in procinto di imbarcarsi da Brindisi verso Oriente. Infine, auspicando che la recente nomina a PATRIMONIO UNESCO funga da ulteriore incentivo, ha ricordato quanto sia importante che vengano intraprese lungo tutto l’asse della via Appia nuove attività di indagine archeologica affinché si possano avvalorare quelle che ad oggi, benché documentate, rappresentano ancora delle ipotesi.

Il Dottore Fabio MITROTTI, Dottorato in geografia economico ambientale, ha tenuto una relazione sul tema: ”Turismo lento, esperienze nell’area pugliese”. In particolare il Dottore MITROTTI ha ribadito quanto vivere esperienze con la lentezza del passato consenta non soltanto di visitare un luogo, ma di divenirne parte integrante portando. Ha portato come esempio l’esperienza fatta con i laboratori di geografia della facoltà dei beni culturali dell’Università del Salento, nei quali a partire dal 2009 si studia la via FRANCIGENA, in particolare il tratto che collega Brindisi con Leuca, spiegando quello che è stato l’approccio metodologico e la valorizzazione territoriale che ne è scaturita. Inoltre ha fatto presente che, in seguito agli studi fatti, sono sempre di più i già tanti pellegrini, definiti camminatori, che percorrono la via FRANCIGENA auspicandosi che l’esperienza vissuta possa essere replicata anche sulla via APPIA portando gli stessi benefici.

Nelle conclusioni Mario CRISCUOLO, Assistente del Governatore per l’Anno Rotariano 2024/2025, ha portato a tutti i presenti i saluti del Governatore Lino PIGNATARO, e ha ringraziato tutti i rotariani, in particolare citando Francesco ANGLANI tra i soci fondatori, per la lunga serie di obiettivi raggiunti nel corso degli oltre 40 anni dalla fondazione del Progetto TRULLI-MARE.

Terminato l’evento istituzionale 61 astanti, accompagnati nelle varie vicissitudini storiche dai racconti dall’eccellente cicerone d’eccezione Giacomo CARITO, sono saliti su un pullman che ha ripercorso l’AnticaVia APPIA per recarsi in visita all’incantevole e suggestiva Masseria INCANTALUPI, ottimo esempio di quei luoghi remoti e meno conosciuti a cui verrebbe donato ulteriore lustro grazie ad un turismo SLOW e, considerati anche gli ottimi prodotti locali offerti a tutti per l’occasione, decisamente sostenibile. La tradizione vuole che la Masseria Incantalupi risalga al periodo della dominazione di Federico II di Svevia. L’edificio rappresenta il classico esempio di una delle domus, cioè residenza e casino di caccia, realizzate dell’Imperatore che venivano definite locus solatiorum, luogo dei ristori, e di consueto erano caratterizzate da un arredo sontuoso come, nel caso della Masseria Incantalupi, si evince dall’imponente portale, dal terrazzo, dai soffitti a crociera, dagli affreschi e dai tanti camini.

A degna conclusione di una magica giornata, presso la Pescheria del Porto sul lungomare Regina Margherita di Brindisi, si è tenuta la tradizionale conviviale durante la quale il sentimento di amicizia ha sostituito il classico formalismo regalando momenti di gioia ed emozione come il classico taglio della torta anzi delle torte dato che è stata gradita l’occasione per festeggiare gli anni di Cosimo DE GIORGIO, una delle colonne portanti del Rotary Club di Brindisi VALESIO.