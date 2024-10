Progetto Policoro. Intitolato a Matteo Farina il Centro Servizi Diocesano

Cerimonia di intitolazione questa sera del Centro Servizi Diocesano al Venerabile Matteo Farina, giovane brindisino scomparso per una grave malattia qualche anno fa, esempio di vita Cristiana e costante impegno per il bene comune. La cerimonia di intitolazione, che si è’ svolta nel complesso delle ex scuole Pie, non rappresenta solo il riconoscimento dell’eredità di Matteo Farina, ma anche un momento di riflessione sui valori di servizio e dedizione che egli ha incarnato e di cui ha lasciato traccia nei suoi numerosi scritti.

Una scelta che sottolinea la volontà di promuovere un modello positivo per i giovani del nostro territorio, ispirandoli a impegnarsi attivamente nella comunità, affidando a Matteo il cammino di coloro che si rivolgono al Progetto Policoro per essere accompagnati nei propri progetti di vita. La cerimonia e’ coincisa con la prima riunione del nuovo anno sociale del gruppo Policoro. Hanno partecipato l’Arcivescovo di Brindisi, Mons. Giovanni Intini e i genitori di Matteo, Michy e Paola Farina.