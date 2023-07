PROGETTO PUGLIA, REGIONE UNIVERSITARIA – CONVEGNO A BRINDISI

Si e’ svolto nel pomeriggio presso il Bastione S. Giacomo, a Brindisi, il convegno su “Progetto Puglia – Regione Universitaria”. In particolare si e’ fatto il punto sul recupero dell’ex Cassa Mutua Artigiani sita nei pressi dell’ex Palazzo dell’Agenzia delle Entrate in via Nazario Sauro. Sara’ una struttura ad uso universitario. Il progetto e’ gia’ a buon puntoe i tempi di realizzo saranno molto contenuti. Cambiera’ anche l’assetto urbanistico dell’area interessata. In primo-piano il lavoro dell’Ordine degli Architetti, in piena sintonia con gli enti locali interessati.