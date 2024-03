Progetto trulli-mare, l’unicità che cambia: il turismo in Puglia…

Presso l’Hotel Best Western Nettuno, Brindisi, si è tenuto un importante convegno dal titolo “L’unicità che cambia: il turismo in Puglia- Brindisi”, organizzato da: Rotary Club di Brindisi, Rotary Club di Brindisi Appia Antica e Rotary Club di Brindisi Valesio. L’evento rientra nell’ambito del Progetto Pluriennale Distrettuale “Trulli-Mare” che quest’anno celebra il suo quarantesimo anniversario. Nasceva nel 1984 da un’idea del compianto Franco Anglani, insigne amministratore pubblico, che fu anche sindaco di Ostuni e Governatore del Distretto Rotary nel 1997-98. Il progetto, che fu concepito nell’ottica di una qualificata visione di promozione turistica e ambientale del territorio pugliese, coinvolge le province di Bari, Taranto, Brindisi e Lecce, attraverso la partecipazione di numerosi Rotary Club delle zone. Ogni anno si scelgono tematiche importanti e, sicuramente, motivanti. I dati sul turismo pugliese offrono uno spaccato interessante sulla situazione regionale. La Puglia negli ultimi trent’anni è stata investita da un numero crescente di turisti, tanto che il settore è ad oggi uno dei principali motori dell’economia di questa regione. Negli anni la Puglia è riuscita a imporsi sia in Italia che all’estero come meta per vacanze legate all’arte e alla cultura, all’outdoor e al buon cibo. La Puglia può offrire tantissimo, tra storia e natura, cucina e spiagge mozzafiato. È ricca di storia e cultura con tanti posti naturali. Molto importante il settore dell’artigianato, tra ceramica, cartapesta, ricami, strumenti musicali, ferro battuto, vetri e mosaici. La Puglia resta una delle mete turistiche più ambite, specialmente per chi arriva dall’estero e tra le prime tre migliori regioni italiane per il turismo enogastronomico e natura. Una terra fortemente caratterizzata dai suoi paesaggi e dalle sue tradizioni. È importante focalizzare l’attenzione sul fatto che nella nostra regione non c’è soltanto un turismo di masserie cinque stelle lusso, ma, piuttosto, voglia di esperienze diverse. Turismo in senso ampio che passa anche da strutture più piccole, come un ostello particolarmente adatto ai più giovani. Il turismo può sicuramente rappresentare un’opportunità per la nostra regione, che può contribuire alla crescita del territorio dal punto di vista sociale ed economico. Viviamo in un posto speciale, ci sono tutti gli elementi per essere attrattivi. Occorre fare rete affinché il territorio sia pronto per accogliere tante persone e si deve lavorare sulle infrastrutture e su una proposta culturale che sia all’altezza. Anna Consales