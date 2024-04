Progetto WelfareCare: la Cassa Edile di Brindisi si impegna nella prevenzione del tumore al seno con una nuova iniziativa di screening gratuito

La Cassa Edile della Provincia di Brindisi ha aderito al progetto WelfareCare dedicato alla prevenzione del tumore al seno, organizzando una giornata in cui saranno effettuati screening mammografici gratuiti per le lavoratrici iscritte, ma anche per le donne familiari di lavoratori iscritti, di età compresa tra 35 e 49 anni.

L’evento si svolgerà il 4 maggio dalle 8.30 alle 17.30, su lungomare Regina Margherita a Brindisi, ai piedi della scalinata Virgilio, dove sarà posizionato il laboratorio mobile.

La scelta di aderire al progetto scaturisce dalla consapevolezza del ruolo significativo che la Cassa Edile può giocare nell’assistenza non convenzionata, soprattutto in un periodo in cui il bisogno di prestazioni diagnostiche è fortemente avvertito a causa degli impatti della recente pandemia.

Questi difficili anni hanno evidenziato una riduzione degli screening per il tumore al seno, con rischi significativi per la salute pubblica.

Investire in iniziative di prevenzione specifiche come questa è una dimostrazione tangibile del nostro impegno per il benessere del territorio di Brindisi. La prevenzione è un diritto essenziale per tutti e, attraverso questo evento, vogliamo assicurarci che nessuno sia lasciato indietro.

Il messaggio che desideriamo trasmettere abbracciando questo progetto è chiaro: la salute è una priorità indiscussa e la prevenzione un atto di amore verso sé stessi e verso i propri cari e la Cassa Edile di Brindisi vuole porsi come punto di riferimento non solo per la sicurezza e il benessere dei lavoratori edili, ma anche delle loro famiglie.

Si tratta infatti di un primo appuntamento di un percorso fortemente voluto da ANCE, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea CGIL che, anche grazie alla collaborazione con l’associazione presente sul territorio Cuore di Donna, intende promuovere altre iniziative dedicate alla prevenzione oncologica.

Angelo Contessa, Presidente

Angela Piccione, Vice Presidente

Cassa Edile della Provincia di Brindisi