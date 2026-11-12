Programma di Riqualificazione Urbana per Alloggi a Canone Sostenibile di Brindisi,

il Placet del Ministero per realizzare 11 alloggi di edilizia sovvenzionata

La Direzione generale per l’edilizia statale e le politiche abitative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato la richiesta del Comune di Brindisi di rimodulare alcuni interventi previsti dal Piano Nazionale di Edilizia Abitativa.

In particolare, è stata autorizzata la sostituzione di un intervento originariamente destinato alla realizzazione di 19 alloggi di edilizia agevolata con un nuovo progetto che prevede la costruzione di 11 alloggi di edilizia sovvenzionata. L’operazione sarà finanziata attraverso risorse statali già assegnate, economie derivanti da altri interventi e fondi comunali.

La proposta aveva già ottenuto il parere favorevole della Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia ed è stata motivata dal venir meno dell’interesse dei soggetti privati coinvolti nel precedente progetto.

Nell’ambito del Programma di Riqualificazione Urbana per Alloggi a Canone Sostenibile di Brindisi, inserito nel Piano Nazionale di Edilizia Abitativa e comprendente, tra gli altri interventi, la costruzione di 50 alloggi nel rione Paradiso, l’Amministrazione comunale ha quindi manifestato la volontà di realizzare i nuovi 11 alloggi di edilizia sovvenzionata.

L’investimento complessivo ammonta a 2,4 milioni di euro e sarà coperto da tre diverse fonti di finanziamento: 1.160.212 euro provenienti dal contributo statale già destinato all’intervento di edilizia agevolata; 980mila euro derivanti dalle economie che saranno registrate al termine dei lavori per i 50 alloggi del rione Paradiso; 259.788 euro a carico del bilancio comunale.