“Programma nazionale Equità nella Salute 2021-2027 – Contrastare la povertà sanitaria”: presentazione del piano di interventi della Asl Brindisi

Mercoledì 13 novembre alle ore 10.00, nella sala Appia della direzione generale della Asl Brindisi in via Napoli, è indetta una conferenza stampa per la presentazione del progetto relativo al “Programma nazionale Equità nella Salute 2021-2027 – contrastare la povertà sanitaria”.

Il programma si concentra in particolare sulle sette regioni con maggiori difficoltà nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza con l’obiettivo di ridurre le disparità nell’accesso alla salute, promuovendo un sistema sanitario più inclusivo e attento ai bisogni dei cittadini, soprattutto delle fasce più vulnerabili.

Nel corso della conferenza stampa sarà illustrato il piano di interventi, elaborato dalla Asl Brindisi, con sette azioni utili a garantire alle fasce più deboli della popolazione le cure che non sempre sono accessibili a tutti.

Intervengono il direttore generale Maurizio De Nuccio, il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli, il direttore amministrativo Loredana Carulli, il responsabile del progetto Raffaele Quarta, il referente amministrativo Maria Concetta Spagnolo.