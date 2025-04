Programmata la ripresa dei lavori per la ristrutturazione del cavalcavia di Bozzano. Le spiegazioni fornite dalla BMS

Nei prossimi giorni a Brindisi riprenderanno i lavori di ristrutturazione del cavalcavia che collega la città al rione Bozzano ed alla zona industriale. Ne dà notizia l’Assessore ai Lavori Pubblici Cosimo Elmo dopo aver ricevuto certezze in tal senso dalla Brindisi Multiservizi a cui l’Amministrazione Comunale ha affidato l’esecuzione dei lavori.

Com’è noto, l’intervento finalizzato al posizionamento di guard rail al posto della recinzione esistente e di una rete antiscavalco aveva avuto inizio lo scorso 3 marzo con l’allestimento del cantiere ed il taglio – su una delle due corsie – di una porzione di cordolo.

Nel corso dei lavori, però, come relazionato dalla Bms, sarebbero emerse delle criticità rivenienti dalla vetustà della struttura non prevedibili in fase di progettazione. Il tutto, in aggiunta a condizioni meteo avverse ed alle dimissioni del direttore tecnico della società partecipata, ing. Dell’Anna.

Si è proceduto, pertanto, alla sua sostituzione con un altro tecnico il quale sta elaborando le soluzioni più idonee al superamento delle criticità emerse.

Immediatamente dopo sarà riaperto il cantiere per una corretta esecuzione delle opere previste.