Proiettili contro un’auto a Torre Santa Susanna. Indagano i Carabinieri

La tarda serata di ieri è stata segnata da un grave episodio di violenza nelle campagne di Torre Santa Susanna. Intorno alle ore 21:45, in contrada Bellapaccia, una vettura di proprietà di un residente del luogo è stata oggetto di un atto intimidatorio, fortunatamente senza causare feriti.

Il veicolo, che si trovava parcheggiato lungo il margine della strada, è stato raggiunto da diversi proiettili, tutti indirizzati verso la fiancata lato guidatore. La dinamica esatta dei fatti è ancora in fase di accertamento.

Intanto una persona è stata condotta in carcere a seguito del grave atto intimidatorio

Sul posto sono prontamente intervenuti ieri i carabinieri della stazione di Torre Santa Susanna per i rilievi necessari. Sul terreno sarebbero stati rinvenuti e posti sotto sequestro almeno cinque bossoli.