PROLOCO BRINDISI: BENTORNATO CASTELLO ALFONSINO!

A seguito del rinvio a causa delle avverse condizioni meteo, Sabato 18 Dicembre, si terrà la seconda giornata della manifestazione, “BEN TORNATO CASTELLO ALFONSINO”, che vede protagonista il Castello Alfonsino, riaperto al pubblico dopo diversi anni.

La manifestazione, vuole essere un Tour cicloturistico, con biciclette proprie, dedicato a grandi e piccini con l’obiettivo di riscoprire in modo diverso, le bellezze del nostro patrimonio storico culturale, in 5 tappe con l’ausilio di due guide turistiche, per gruppi non superiori a 20 persone e nel rispetto delle normative Anti-covid.

1) -Il Tour partirà alle ore 10.00, dalle Colonne Romane, terminale dell’antica via Appia, strada consolare dell’antica Roma che collegava l’odierna capitale a Brindisi, si percorrerà il lungomare , fino ad arrivare alle Mura messapiche adiacenti alla Fontana dell’Impero, dove avverrà un’illustrazione della storia Delle Mura.

2) -Sosta e visita al Tempio di San Giovanni al Sepolcro.

3)-Sosta e visita al Monumento al Marinaio d’Italia, monumento simbolo della città di Brindisi in

ricordo dei caduti della Prima guerra mondiale .

4) -Sosta e visita alla chiesa medievale di Santa Maria del Casale, con i suoi splendidi affreschi, la Chiesa fu sede dell’ultimo processo ai Cavalieri Templari.

5) -L’ultima tappa, di questo Tour ecosostenibile in bicicletta, sarà una visita guidata presso il Castello Alfonsino, splendido castello semi circondato dal mare, che si erigeva in difesa della città in epoca spagnola.

La prima tappa prevede una colazione e bevande calde per i partecipanti .

START ORE 10.00. Ricordiamo che l’evento è TOTALMENTE GRATUITO. Per prenotazioni inviare e-mail all’indirizzo di posta proloco-brindisi@libero.it o contattaci al numero (+39) 3332854793

Richiesto green pass