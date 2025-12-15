PRONTE LE FIRME PER L’ACCORDO DI RETE “MESSAPIA WINE LABS”.

EVENTO DI LANCIO 17.12.2025 SEDE VALZANI – S. PIETRO VERNOTICO

Siamo pronti. Il 17 dicembre, alle 10.20, presso la sede scolastica Valzani di San Pietro Vernotico, una delle 3 anime del Polo Messapia, l’Unisalento, le amministrazioni comunali della provincia di Brindisi, con un ponte sui comuni del leccese a forte vocazione vitivinicola ed enologica, (Squinzano, Salice, Guagnano, Campi, Novoli, Surbo, Trepuzzi), unitamente ad Assoenologi, AIS Puglia, ai Consorzi di Tutela dei Vini Dop Brindisi e Squinzano e Doc Salice Salentino, al Gal Terra d’Arneo, a Coldiretti, Confagricoltura, Confcooperative, Confcommercio, Confesercenti e alle grandi Aziende che oggi rappresentano il settore vitivinicolo ed enologico in tutto il mondo, sarà siglato l’Accordo di Rete Interistituzionale “Messapia Wine Labs”, una collaborazione formalizzata di ampio respiro che impegna l’intero territorio, nelle sue diverse declinazioni istituzionali, a cooperare per promuovere un settore produttivo trainante con un forte investimento in termini di Know how, tecnologia e competenza.

Oggi la Scuola ha bisogno di dialogare con l’indotto imprenditoriale e il mondo del lavoro, per ridurre il mismacht tra formazione e competenze richieste per la creazione di figure professionali specializzate. Nello specifico, dall’enotecnico al tecnico specializzato nella comunicazione e marketing orientato all’enoturismo, all’attrattiva del grafic design nel settore enologico, il mondo del vino, oggi richiede profili altamente competitivi, che da un lato preservino l’identita culturale della Terra come origine e appartenenza ad un territorio a forte vocazione vitivinicola; dall’altra investano nell’agricoltura 4.0, un nuovo modo di interpretare la coltivazione della vite e la produzione del vino, con l’impiego dell’idroponica, della tecnologia digitale, dell’intelligenza artificiale, dei droni, per mantenere vivo (o rinnovare) l’interesse per un settore, quello agricolo, che sempre più riscuote ampio interesse tra le nuove generazioni così attente all’ambiente e alla sostenibilità.

“Quando abbiamo intrapreso questa sfida – dichiara il Dirigente scolastico del Polo Messapia Rita Ortenzia De Vito – non avremmo mai immaginato che l’interesse verso questo settore sarebbe stato così travolgente! C’è un forte attaccamento ai valori della terra e alla cultura contadina di questo territorio, che le grandi aziende vitivinicole, oggi orgoglio del Made in Salento, esportano in tutto il mondo. Noi vogliamo essere parte di questa filiera che investe nel capitale umano e sociale, produce cultura e costruisce l’eredità delle nuove frontiere della produzione vitivinicola ed enologica. Noi ci crediamo”.