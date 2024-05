Pronti per le prove ufficiali a Fasano, al via della seconda tappa del Campionato Italiano Super Salita

Sono 205 i piloti che nella giornata odierna si sono presentati davanti ai commissari sportivi, al tavolo delle verifiche della 65. edizione della Coppa Selva di Fasano. Conclusa questa operazione preliminare, è il momento di indossare tuta e casco, per le prove ufficiali che copriranno l’intero programma di domani, pronto a prendere il via alle ore 8:30. Gli aspiranti ai titoli italiani ci sono tutti, a partire dal campione assoluto in carica e leader provvisorio di campionato Simone Faggioli, presentatosi stamattina a capo del suo team (nella foto sopra) a ranghi completi: da un lato i più esperti Franco Caruso, attuale quarto in classifica assoluta su Nova Proto NP01-2, e Diego Degasperi, al suo debutto in in Super Salita su Norma M20-FC; dalla nidiata delle giovani promesse, è pronto a partire il ventunenne nisseno Andrea Di Caro, giunto a Fasano da brillante ottavo in classifica, con la sua Nova Proto Np-03 a motore motociclistico Aprilia. Nella lotta al vertice, sono attesi all’opera il siracusano Luigi Fazzino (Osella PA30-Zytek) e il pilota di Marsala Francesco Conticelli (Norma NP01-Zytek), rispettivamente al secondo e al terzo posto. È arrivato a Fasano in mattinata anche Samuele Cassibba, iscritto su Nova Proto NP01-2 motorizzata Sinergy. Il pilota ragusano, al momento il migliore della classe Prototipi 2 litri, si confronterà con il suo diretto avversario Domenico Scola, che torna a correre sulla strada della Selva con la sua Osella PA 2000. Atteso dal pubblico è anche il foggiano Lucio Peruggini, che nella gara per lui di casa schiera la Ferrari 488 Challenge Evo con la quale è in testa nella classifica GT.