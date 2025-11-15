“Pronto Soccorso di Comunità”: un progetto per educare e rafforzare la sicurezza cittadina

L’Associazione Sportiva “Divertendoci Insieme” è promotrice e organizzatrice dell’iniziativa “Pronto Soccorso di Comunità”,
un appuntamento dedicato alla presentazione di un progetto rivolto alla prevenzione, alla formazione di base e alla diffusione delle
corrette pratiche di primo soccorso.
L’associazione, riconoscendo l’importanza e la rilevanza del tema per il territorio, si è attivata per prima nel promuovere e nel
favorire la diffusione di questo incontro, al fine di offrire alla cittadinanza un momento informativo strutturato e orientato al
rafforzamento della sicurezza e della consapevolezza comunitaria.
L’evento si svolgerà domenica 16 novembre 2025, dalle 9:30 alle 12:00, in Piazza Lorch – Oria, ed è aperto a tutta la popolazione.
“Pronto Soccorso di Comunità” è un progetto di educazione e prevenzione pensato per coinvolgere attivamente i cittadini nella
gestione delle emergenze e nel miglioramento della sicurezza nella vita quotidiana.
L’iniziativa mira a formare la comunità sulle tecniche di primo intervento, a sensibilizzare sulla prevenzione degli incidenti e a creare
una rete di persone in grado di offrire un supporto tempestivo e appropriato nelle situazioni critiche.
Al centro del progetto vi sono formazione pratica e consapevolezza: durante l’incontro saranno illustrate le principali manovre di
primo soccorso, tra cui la rianimazione cardiopolmonare (RCP), la gestione delle piccole ferite e dei traumi, la disostruzione delle vie
aeree in età pediatrica e i corretti comportamenti da adottare in caso di emergenze domestiche o stradali.
L’obiettivo è fornire ai cittadini strumenti utili e immediatamente applicabili, rafforzando il ruolo attivo della comunità nella gestione
dei primi minuti, spesso decisivi, di un’emergenza.
L’iniziativa è aperta a famiglie, studenti, operatori, volontari e a chiunque desideri acquisire competenze di base che possono rivelarsi
fondamentali nella vita di tutti i giorni.
Promuovere una popolazione informata e preparata significa contribuire alla costruzione di una comunità più sicura, responsabile e
solidale.
La partecipazione è libera e aperta a tutti.
Curiamo insieme la nostra comunità.