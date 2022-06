PRONTO SOCCORSO IN PIENA EMERGENZA IN PUGLIA – BELLOMO: PALESE ADOTTI STRATEGIE ADEGUATE

“Dare soccorso ai Pronto soccorso. Il boom di accessi negli ospedali pugliesi, secondo i dati dell’Agenas quasi 6000 in appena 48 ore, impone una strategia di emergenza da parte dell’assessore Palese e della giunta regionale. Quello che si annuncia nelle prossime settimane è un clima rovente, e non soltanto dal punto di vista del meteo. Un mese e mezzo fa ho presentato un’interrogazione urgente, proprio in vista di quello che è facile prevedere accada, soprattutto nei mesi di luglio e agosto, con l’atteso afflusso turistico record. Nei Pronto soccorso pugliesi, secondo un sindacato, mancano 90 medici su 225, pari al 40% del fabbisogno complessivo. Un numero addirittura sottostimato. L’assessore Palese, più bravo ad annunciare piani che a trovare immediate e reali soluzioni, batta finalmente un colpo. Se ne è capace”. Lo dichiara Davide Bellomo, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia.