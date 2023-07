PRONTO SOCCORSO PERRINO, CAROLI (FDI): NON PIU’ SOPPORTABILE L’ASSENZA DI UN DIRETTORE GENERALE CON CONTINUI DISSERVIZI

“Immagini che fanno rabbrividire solo a guardarle: sono quelle che circolano sui social e che fotografano una situazione insopportabile al Pronto soccorso del più grande ospedale brindisino, il Perrino: persone, e in modo particolare anziani, sulle barelle nei corridoi senza aria condizionata con temperature che oscillano intorno ai 40 gradi.

“So bene che ci sono disservizi in tutte le ASL pugliesi, l’altro giorno al Santissima Annunziata di Taranto i pazienti hanno dovuto attendere in autoambulanza per ore… ma a Brindisi scontiamo un vulnus peggiore: siamo senza direttore generale ormai da oltre 5 mesi. Quale società, specie se in crisi, potrebbe funzionare al meglio senza amministratore delegato a tempo pieno? Cosa attendono il presidente Emiliano e l’assessore Palese a nominare un nuovo DG? O dobbiamo attendere che le caselle del poltronificio del sistema del presidente trovi la quadra e quindi che la casella di Brindisi venga risolta non per risolvere il problema dei pugliesi, ma per far quadrare le nomine a Emiliano, che non solo non si interessa, ma non si vergogna neppure della Sanità che viene offerta ai brindisini.”