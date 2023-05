PROPELLER CLUB – CONFRONTO CON I CANDIDATI SINDACO

E’ sempre lo sviluppo del porto l’argomento principe della campagna elettorale a Brindisi. E di porto, con la realizzazione di strutture e di servizi adeguate per il suo corretto rilancio, si e’ parlato questa sera, presso l’Hotel internazionale, in un convegno organizzato dal Propeller club. Erano invitati i quattro candidati sindaco, ma per precedenti impegni, non hanno potuto partecipare il sindaco Rossi e il candidato sindaco Luperti. Presenti, invece, i candidati sindaco Marchionna per il centrodestra e Fusco per PD e 5 Stelle. Entrambi hanno risposto al fuoco di fila delle domande proposte dalla presidente Maria De Luca. Ovviamente le due idee di portualit√†

sono apparse diverse e distanti. In ogni caso e’ stato un confronto costruttivo a cui hanno partecipato tanti operatori portuali e soci del Propeller.