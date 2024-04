Proposte di Legge per valorizzare strade storiche di interesse turistico. Pagliaro: “attrattori importanti per chi viaggia in Puglia”

Nota del consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani



“Valorizzare le strade storiche d’interesse turistico per preservarle e per offrire itinerari alternativi, alla scoperta del territorio e delle sue radici. È l’obiettivo della proposta di legge che ho presentato, e che prevede l’istituzione del Catasto regionale delle strade storiche come primo passo sulla via del recupero, della manutenzione e della promozione di queste strade, testimoni di secoli di storia e tradizioni della nostra terra.

Possono rappresentare un’occasione importante d’indotto per i comuni che solcano, tracciando itinerari spettacolari spesso inseriti in paesaggi di particolare rilevanza ambientale e turistica. Strade create dalla mano dell’uomo e utilizzate da tempi antichi. In Puglia sono tanti gli esempi, dal Salento al Gargano, passando per il Tavoliere. In ogni territorio ci sono esempi di strade, sentieri e percorsi che hanno segnato antiche rotte commerciali e cammini religiosi, e che oggi assumono sempre più un ruolo di forte richiamo per il turismo lento.

La mia proposta di legge parte dalla distinzione tra strade storiche d’interesse turistico, itinerari storico turistici e tappe, per individuare gli interventi in capo alla Regione, finalizzati a valorizzare le strade storiche d’interesse turistico e i soggetti competenti a gestire e regolamentare la fruibilità di queste strade e degli itinerari storico turistici. Credo possa essere uno strumento utile per ridare valore ad un patrimonio spesso trascurato e dimenticato, sottraendolo al degrado dell’abbandono e facendone il punto di forza di un turismo più a misura d’uomo e consapevole, rispettoso della natura e lontano dal mordi e fuggi”.