Proroga scadenza servizio civile universale nella Riserva di Torre Guaceto – Progetto “Dove comincia il mare?”

Il progetto “Dove Comincia il Mare?” vuole sensibilizzare i giovani sulla relazione tra comportamenti quotidiani e la salvaguardia dell’ambiente. I 4 volontari coinvolti avranno l’opportunità di esplorare e tutelare un’area di grande valore naturalistico, con attività che spaziano dall’informazione, sensibilizzazione e accoglienza turistica, alla realizzazione di percorsi didattici per le scuole e eventi di sensibilizzazione per la comunità locale.

Un’opportunità unica per vivere un anno di esperienza lavorativa, formazione e avventure a contatto con la natura. Luogo principe del progetto sarà la Riserva di Torre Guaceto, luogo di incanto e meraviglia dove il rispetto degli equilibri naturali è una regola fondamentale per preservare il luogo e chi lo abita, dove la Cooperativa Thalassia vive e lavora da oltre 20 anni impegnata in attività di animazione e didattica ambientale, ecoturismo, informazione e sensibilizzazione anche attraverso eventi in natura fatti con passi leggeri.

I 12 mesi di attività vedranno i volontari impegnati in diverse ambiti: si occuperanno di informazione, sensibilizzazione e accoglienza turistica; lavoreranno con la comunità scolastica nella creazione e realizzazione di percorsi didattici tematici; interagiranno con i bambini in appuntamenti di sensibilizzazione attraverso il gioco; saranno parte attiva nello studio e realizzazione di eventi ambientali e di coinvolgimento degli stakeholders locali e dei turisti; opereranno attività di responsabilizzazione delle comunità locali e non.

La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al progetto di Servizio Civile Universale dal titolo “Dove Comincia il Mare?”, promosso da Cooperativa Thalassia in collaborazione con Legacoop Puglia, è stata prorogata fino al 27 febbraio 2025 ore 14.00.

Il progetto è rivolto a 4 volontari di età compresa tra i 18 e i 29 anni (non compiuti), con un contributo economico mensile pari a € 507,30.

Per partecipare al progetto:

🔹 Accedi al sito ufficiale https://www.politichegiovanili.gov.it/ o direttamente al link https://www.politichegiovanili.gov.it/servizio-civile/bandi-e-avvisi-di-servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/scegli-il-tuo-progetto/?bando=94284&gazzetta=68&estero=0

🔹 Filtra per:

– Regione: Puglia

– Provincia: Brindisi

– Comune: Carovigno

🔹 Seleziona “Dove comincia il mare?”

Per richiedere informazioni e supporto sono a disposizione i seguenti canali:

– Legacoop Puglia serviziocivile@legapuglia.it 080 5423959

– Cooperativa Thalassia

Cell: 331/9277579 – 393/9629084 – Mail: segreteria@cooperativathalassia.it

Non perdere questa fantastica occasione di vivere un’esperienza unica, contribuendo alla tutela di uno dei luoghi più preziosi della Puglia!



#ServizioCivile2025 #DoveCominciaIlMare #TorreGuaceto #feeltorreguaceto #Carovigno #Giovani #Opportunità #Lavoro #Esperienza #legacooppuglia #dasolinoncestoria