Prosegue il percorso formativo “Oltre i confini – comprendere e gestire i percorsi dei cittadini stranieri e dei richiedenti asilo” promosso dal Consorzio ATS BR1 – Comuni di Brindisi e San Vito dei Normanni, con il patrocinio dell’Ordine degli Assistenti Sociali e dell’Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe della Puglia.

Mercoledì 3 dicembre si è svolto il terzo incontro del ciclo formativo, dedicato al tema “Diritti e accesso ai servizi”, un approfondimento fondamentale per gli operatori coinvolti nei processi di accoglienza, integrazione e tutela dei cittadini stranieri e dei richiedenti asilo.

Durante la mattinata sono stati affrontati i principali snodi amministrativi del percorso di regolarizzazione e accesso ai servizi:

• rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno;

• iscrizione all’anagrafe comunale;

• iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

La giornata ha inoltre ospitato l’intervento del dott. Francesco Monopoli, dedicato al tema “Lo choc culturale dell’operatore: da ostacolo a occasione di crescita”, offrendo importanti spunti di riflessione sulle dinamiche relazionali nei contesti multiculturali.

Hanno contribuito ai lavori:

• Commissario Capo dott. Stefano Martina, Dirigente dell’Ufficio Immigrazione – Questura di Brindisi;

• dott. Nicola Zizzi, Vice Segretario Generale del Comune di Brindisi;

• dott.ssa Angela Rossetti, Assistente Sociale Specialista, mediatrice interculturale e consigliera CROAS Puglia.

Prossimo appuntamento – 10 dicembre 2025 “Vulnerabilità psicologiche dei migranti e presa in carico multidisciplinare”

Il quarto e ultimo incontro, in programma mercoledì 10 dicembre 2025 presso Palazzo Nervegna – Sala Gino Strada (Brindisi), dalle 9:00 alle 13:00, sarà dedicato all’analisi psicologica delle vulnerabilità dei migranti e alla costruzione di percorsi integrati di presa in carico.

Interverranno:

dott.ssa prof. Francesca Giannelli, Dirigente Medico NIAT – ASL Brindisi;

dott.ssa Tiziana Dario, Dirigente Medico Psichiatra – ASL Brindisi;

dott.ssa Morena Mazzara, psicologa e psicoterapeuta.

Seguirà un approfondimento su “L’attivazione di interventi integrati con i servizi psico-socio-sanitari territoriali pubblici e del terzo settore”, a cura della dott.ssa Ilenia Schiattino, assistente sociale.

Il percorso formativo, della durata complessiva di 16 ore, è rivolto agli operatori pubblici e del privato sociale impegnati nell’accoglienza e nella tutela dei cittadini stranieri e richiedenti asilo.

Accreditamento CROAS Puglia:

• 12 crediti formativi

• 4 crediti deontologici

Iscrizioni: formazconsorziobr1@gmail.com Info: 348 7014331″.

Ufficio stampa Consorzio ATS BR1