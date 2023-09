PROSEGUE LA MOBILITAZIONE EPR BASELL – LA NOTA DEI SINDACATI

Una autorevole partecipazione allo Sciopero di oggi nel sito Basell di Brindisi, blocca tutte le attività e le merci in entrata e uscita dallo stabilimento e l’impianto PP2 collocato al minimo tecnico e controllato dal “personale comandato” per la gestione in sicurezza del sito, in mancanza del personale in sciopero.

La delegazione sindacale composta dai segretari generali Antonio Frattini FILCTEM CGIL, Marcello De Marco FEMCA CISL, Carlo Perrucci UILTEC UIL e dei 4 componenti della RSU di stabilimento, hanno svolto in sequenza gli incontri con sua eccellenza il Prefetto di Brindisi Michela Lo Iacona, a seguire presso la Provincia con il Presidente Tony Matarrelli e presso il Palazzo di città con il Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna.

Nel primo pomeriggio presso i cancelli dello stabilimento la delegazione sindacale i lavoratori e le lavoratrici in sciopero, hanno incontrato il Presidente della Task Force della Regione Puglia, Leo Caroli e il parlamentare Claudio Stefanazzi del PD che ha sottoscritto una specifica interrogazione parlamentare, così come ha fatto anche il parlamentare Mauro D’Attis di FI.

Nel corso degli incontri è stata illustrata la gravità della vertenza, le pesantissime ripercussioni che non si possono leggere solo con una semplice dismissione, entro dicembre 2023, dell’impianto multizone P9T e l’annunciata volontà di procedere con un licenziamento collettivo di 47 Lavoratori/Lavoratrici di cui 7 quadri, 23 impiegati e 17 operai, numeri che vanno ben oltre gli addetti dell’impianto in questione.

Questa scellerata scelta avrebbe conseguenze, anche, sull’altro impianto PP2 della Basell di Brindisi, su tutti gli addetti diretti e dell’appalto, ma anche dell’intera filiera della chimica di base in Italia.

Tutti gli interlocutori istituzionali, a partire dal Prefetto di Brindisi, hanno percepito la gravità della situazione presentata, assicurando la massima disponibilità a ricercare nella condivisione dei ruoli ogni possibile soluzione.

Si allega la richiesta sindacale inviata al Presidente Michele Emiliano, agli Assessori Regionali Sebastiano Leo (Formazione e Lavoro) Alessandro Delli Noci (Sviluppo Economico) e Leo Caroli Presidente Task Force Regione Puglia Crisi Aziendali.

Brindisi 11 settembre ’23

FILCTEM CGIL FEMCA CISL UILTEC UIL Brindisi