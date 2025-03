Anche stamattina i lavoratori dell’azienda metalmeccanica Revisud hanno protestato davanti al Palazzo di Giustizia di brindisi. Si tratta di operai che non percepiscono lo stipendio ormai da mesi e soprattutto non hanno alcuna garanzia per il futuro.

L’azienda, come è noto, è fallita e le sorti di questi lavoratori sono affidate alle decisioni che verranno assunte in Tribunale.