Proseguono i Laboratori Galattici a San Vito dei Normanni

Martedì 26 maggio presso Virgola Pasticceria

Continuano a San Vito dei Normanni i “Laboratori Galattici“, nell’ambito del Nodo Galattica. Martedì 26 maggio dalle ore 16,00 presso Virgola Pasticceria, a San Vito dei Normanni, in via Mesagne 136, avrà luogo un evento laboratoriale dal titolo L’arte della pasticceria artigianale – Laboratorio inclusivo di pasticceria, dedicato alla scoperta della pasticceria artigianale come strumento di inclusione, partecipazione e valorizzazione delle capacità individuali. Attraverso attività pratiche e collaborative, il laboratorio promuove creatività, socializzazione e sviluppo di competenze in un contesto educativo e condiviso.

Il corso è tenuto dal noto pastry chef Nicola Di Lena, nominato dal Presidente Mattarella Cavaliere all’Ordine al merito della Repubblica italiana, che metterà a disposizione dei partecipanti la sua altissima professionalità e competenza.

Un’opportunità di crescita e un percorso innovativo di inclusione, nell’ambito di un’impresa sociale inclusiva per costruire il futuro insieme.

La partecipazione è gratuita.

L’incontro è rivolto ai Neet, ovvero giovani tra i 15 e i 34 anni che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi formativi.

Galattica Rete Giovani Puglia, nasce da una iniziativa della Regione Puglia e dell’ Amministrazione Comunale di San Vito dei Normanni e rappresenta un’opportunità per promuovere la creatività giovanile e il dialogo con il territorio, grazie a laboratori e iniziative inclusive.