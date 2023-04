PROSEGUONO LE NUMEROSE INIZIATIVE DELLA SETTIMANA BLU 2023

Anche la giornata di oggi 18 aprile ha visto il susseguirsi di numerose iniziative legate al mare, svolte dalla Capitaneria di Porto di Brindisi con il coinvolgimento di vari istituti scolastici nell’ambito della “Settimana Blu 2023” che va dal 17 al 23 aprile. A San Pietro Vernotico gli studenti l’Istituto Professionale “Ferraris – De Marco Valzani” hanno organizzato un’interessante mostra artistica denominata “Vengo dal Mare” con realizzazione di oggettistica decorativa mediante materiale riciclato proveniente dai rifiuti “restituiti” dal mare; mentre gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Ruggero De Simone”, sempre di San Pietro Vernotico, e quelli della Scuola Primaria dell’Istituto comprensivo “Valesium” di Torchiarolo hanno svolto una particolare attività laboratoriale dal tema “inclusione e cittadinanza attiva”. A Brindisi, presso Palazzo Nervegna, protagonisti sono stati i giovanissimi alunni della scuola primaria Perasso, i quali hanno dapprima seguito con vivo entusiasmo alcune conferenze in tema ambientale tenute da personale della Capitaneria di Porto e della Polizia Locale, ed hanno poi partecipato all’attività laboratoriale “riciclo ricreativo”, organizzata dalla Società Ecotecnica, ed assistito alla pulizia del litorale mediante il pesce mangia plastica “Teo”. Le varie iniziative si susseguono quindi una dietro l’altra. Sempre nella mattinata di oggi 18 aprile personale del Nucleo Operatori Subacquei della Guardia Costiera ha dato inizio a delle immersioni a tutela del patrimonio storico sommerso nell’ambito del Seno di Ponente del porto di Brindisi, alla presenza degli studenti dell’Istituto Comprensivo Casale, mostrando loro alcune tecniche ed equipaggiamenti in dotazione. Gli stessi studenti hanno poi fatto visita ai mezzi navali della Guardia di Finanza ormeggiati presso il lungomare Vespucci, per poi assistere ad un evento dimostrativo sulle tecniche di salvamento tenuto a cura della Federazione Italiana Nuoto presso la piscina Parodo della Marina Militare – Stazione Navale di Brindisi. Capitaneria di Porto di Brindisi – tel. 0831521022 – mail