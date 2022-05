PROSEGUONO LE ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO DEGLI ALLIEVI DEL NAUTICO “CARNARO”

Dopo le attività svolte in occasione della “Giornata Nazionale del Mare” istituita dal MIUR in collaborazione con le Capitanerie di porto, proseguono le attività di PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro degli Allievi delle classi IV e V dell’ITS Nautico “Carnaro” di Brindisi coordinate dall’Avvisatore Marittimo, nel sito industriale Versalis (Eni) di Brindisi e precisamente presso le infrastrutture logistiche del sito, sul molo e a bordo di navi ormeggiate per le attività di carico/scarico.

Oggi, si è conclusa l’ultima delle quattro visite tecnico/pratiche guidate che hanno visto la partecipazione di ben 177 studenti accompagnati dai Tutor aziendali Maria De Luca e Antonio Catanzaro e dai Tutor scolastici Prof.ri Simone Rosato, Giovanni Conte e Marco Navazio.

In particolare, durante la giornata del 3 maggio scorso, ha partecipato alla visita anche il Dirigente Scolastico Prof. Salvatore Amorella, che ha colto per la prima volta l’opportunità di entrare insieme agli studenti prossimi agli Esami di Stato, nello stabilimento petrolchimico, realtà industriale di Eni che rappresenta da oltre sessanta anni una garanzia di prospettive per lo sviluppo occupazionale dei giovani sul territorio.

La visita, iniziata nel Centro Convegni del Consorzio BSG, adeguatamente attrezzato per accogliere gli alunni ed i loro accompagnatori nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, ha previsto un primo briefing di Sicurezza necessario a formare ed informare i partecipanti su norme e regole di comportamento e di sicurezza da osservare durante la permanenza all’interno del comprensorio industriale, è seguita una presentazione della società Versalis in generale e del sito brindisino in particolare da parte del responsabile dello stabilimento, Luca Piludu, e del responsabile Risorse Umane, Gabriele Venera, per finire con un intervento dello stesso Preside che, nel ringraziare Versalis per la cordialità e la disponibilità alla collaborazione verso l’Istituto consolidatasi negli anni, ha voluto evidenziare l’importanza di poter contare sulla presenza a Brindisi di una azienda così rilevante e all’avanguardia, motivando i ragazzi ad impegnarsi nel percorso di studi nel cercare di ottenere risultati eccellenti così da potersi candidare per trovare occupazione in queste realtà dove le selezioni sono tese ad inserire coloro che si distinguono, e infine ha sottolineato l’impegno dell’istituto Nautico a continuare a promuovere e programmare altre iniziative del genere, proseguendo questo percorso virtuoso necessario e fondamentale ad avvicinare gli studenti in modo concreto al mondo del lavoro per coniugare la teoria appresa sui banchi di scuola alla pratica.

Dopo la presentazione la visita è proseguita con enorme entusiasmo di alunni e docenti prima sul molo e poi, con un tour guidato a bordo di autobus dove è stato dato modo, grazie alle guide dei tecnici di Versalis, a tutti i partecipanti di comprendere l’intero processo produttivo del sito industriale di Brindisi e l’interconnessione fondamentale con il molo e con il traffico marittimo in generale, utility indispensabile alla vita produttiva dell’intero petrolchimico e, non di meno, dell’economia dell’intero territorio.

Un particolare ringraziamento a Mimmo Miggiano dell’Ag. Poseidone, al Comando nave Angelina Amoretti della Compagnia di Navigazione Marittima Emiliana ed al Comando nave Syn Acrab della compagnia di Navigazione Synergas che hanno consentito a tutti studenti divisi in piccoli gruppi, di acquisire facility sul ponte di comando e nella sala macchine.