PROTESTA A BARI DEI COBAS PER I PRECARI DELLA SANITA’

Il Sindacato Cobas ed i precari Covid di Sanitaservice , ormai disoccupati da 8 mesi ed alla fine della indennità di disoccupazione,dopo aver svolto il corteo per le vie di Bari si sono incatenati sotto la Presidenza della Regione Puglia per chiedere il loro rientro in Sanitaservice perché ne esistono le necessità.

Una delegazione di precari è stata accolta in Regione dove li ha ricevuti il dirigente dell’Assessorato alla salute, Antonella Caroli.

Abbiamo riproposto alla dottoressa che sia il Commissario straordinario della Asl di Brindisi, Giovanni Gorgoni, che l’Amministratore unico di Sanitaservice ,Francesco Zingarello , hanno già inviato da tempo le necessità di assunzioni a fronte di pensionamenti, ore di straordinari , nuovi servizi da affidare a Sanitaservice.

Questi dirigenti hanno confermato alla Regione che appena la stessa emana le nuove linee guida in tema di assunzioni dopo il blocco delle settimane scorse sono più che pronti ad inviare la documentazione che verrà richiesta.

La dottoressa Caroli ci ha confermato che esiste la massima attenzione da parte della Regione Puglia su Brindisi ;ha affermato che nei prossimi giorni emanate le linee guida e ricevuta la documentazione dalla Asl risponderanno immediatamente alle necessità di assunzioni risolvendo così il problema.

Il Cobas ed i precari presenti all’incontro, composta da ausiliari ed impiegati amministrativi hanno riferito alla dottoressa che non molleranno e che torneranno la settimana prossima nella speranza di chiudere questa brutta pagina .