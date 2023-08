PROTESTA CONTRO EDISON – ADESIONE DI BBC, EUROPA VERDE E SINISTRA ITALIANA

Come Brindisi Bene Comune e Alleanza Verdi-Sinistra parteciperemo alla protesta contro il deposito gnl Edison.

Come già detto dalla presentazione di questo dannoso progetto e ancora molteplici volte, crediamo che il futuro portuale non possa essere vincolato dalla presenza del deposito Edison: un pericolo per la salute e per la sicurezza della Città, un nuovo impianto a rischio di incidente rilevante che farà solo gli interessi di pochi.

Vengono compromessi sicurezza, salute, ambiente, economia e le potenzialità logistiche, commerciali e turistiche del nostro porto per mere nicchie di interesse e prese di posizione ideologiche.

Protestiamo anche per dire basta torce! Il progetto definitivo prevede una torcia sopraelevata di 45 metri: minacciosa si ergerà sulla Città.

In piazza per un porto aperto allo sviluppo e alla polifunzionalità.

In gioco c’è il futuro del nostro porto e dell’intera Città, non ci si può piegare a interessi altrui svendendo il futuro.

Invitiamo la cittadinanza a partecipare e ad affiancarci in questa protesta il prossimo 24 agosto alle 18:30 in Piazza Vittorio Emanuele II (nello spazio adiacente alla sede dell’Autorità Portuale) a Brindisi.



Brindisi Bene Comune

Sinistra Italiana Brindisi

Europa Verde Brindisi