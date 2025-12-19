Protesta dei lavoratori dell’indotto Enel. Centro cittadino paralizzato da stamattina

E’ proseguita qanche nel pomeriggio la manifestazione di protesta, con il blocco di corso Garibaldi, nei pressi di Confindustria, dei 50 lavoratori SIR, che perderanno il lavoro il 31 dicembre e degli altri dipendenti dell’ indotto e quindi delle ditte appaltatrici, sempre in apprensione per il loro futuro. Al momento, nessuna risposta da Enel, mentre Confindustria chiede di interrompere la protesta. Nei giorni scorsi il Prefetto Luigi Carnevale aveva preso a cuore il problema, chiedendo di avere fiducia. Certo e’ che con l’approssimarsi del Santo Natale questi lavoratori non vedono ne’ speranza, ne’ luce. Non è ben chiaro se questa protesta continuerà anche domani.