Protesta questo pomeriggio, presso Palazzo di Città, degli inquilini, gia’ residenti nelle baracche di Parco Bove, delle nuove case su via Torretta, al quartiere Paradiso. Una delegazione di inquilini ha manifestato lo stato pessimo in cuo si trovano gli appartamenti, con calcinacci che cadono dai soffitti, costi elevati per dispersioni di gas e tanti altri inconvenienti. Questo complesso di abitazioni e’ stato completato nell’estate dello scorso anno.