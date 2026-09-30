Protesta in piazza Vittoria per la nave israeliana in arrivo a Brindisi

Arriverà’ il 15 ottobre nel porto di Brindisi la nave israeliana Crown Iris, già al centro di polemiche lo scorso anno. Il Comitato contro il Genocidio del Popolo Palestinese ha organizzato questa sera, in piazza Vittoria, un sit-in di protesta. Questa imbarcazione, secondo gli attivisti, rappresenta un simbolo della guerra condotta da Israele con l’alleanza militare degli Stati Uniti. Il 15 ottobre l’invito è rivolto a tutti a scendere in piazza, nei pressi del porto, per fermare la Crown Iris e per dire No al Genocidio del Popolo Palestinese, contro riarmo e guerre, a una situazione economica diventata ormai intollerabile.



