PROTEZIONE CIVILE – AMATI: CONVOCATA LA 1^ COMMISSIONE PER ANALISI SPESE PANDEMIA

Protezione civile, Amati: “Convocata per lunedì prossimo la I Commissione per analisi spese pandemia”

Comunicato del Presidente della Commissione Bilancio e programmazione Fabiano Amati.

“Ho convocato per lunedì 17 gennaio alle ore 10, la riunione della I Commissione con all’ordine del giorno l’audizione di Ciro Imperio, Direttore del dipartimento organizzazione, e Nicola Lopane, Dirigente Protezione civile, sulle spese sostenute per la gestione della pandemia da Covid-19.

Segnalo che la Commissione nei mesi scorsi ha già svolto due riunioni sull’argomento, raccogliendo i dati della spesa complessiva aggregata e richiedendo, purtroppo invano, la trasmissione degli stessi dati ma in forma analitica, cioè attività per attività, e con le relative modalità di affidamento.

L’attività di verifica riprenderà dunque dal punto in cui si era ingiustificatamente interrotta”.