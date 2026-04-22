Protocollo d’Intesa tra Comune di Brindisi e Osservatorio Nazionale Tutela del Mare. Domani la conferenza stampa

È convocata per domani, giovedì 23 aprile 2026, alle ore 12:00, presso la Sala della Giunta del Comune di Brindisi, la conferenza stampa di presentazione del Protocollo d’Intesa tra Comune di Brindisi e Osservatorio Nazionale Tutela del Mare (ONTM) per la realizzazione e lo sviluppo sinergico di nuove iniziative di ricerca, innovazione e divulgazione in campo di Blue economy e tutela dell’ecosistema marino.

Ad essa parteciperanno il Sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, e i vertici dell’Ontm.