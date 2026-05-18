Protocollo d’intesa tra Confcommercio Brindisi ed Ente di formazione “Pasternak”

Confcommercio Brindisi e l’Ente di Formazione Professionale Pasternak hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa che segna l’avvio di una collaborazione strategica orientata allo sviluppo delle competenze e alla crescita professionale del territorio. Erano presenti il Presidente di Confcommercio Brindisi Gianni Corciulo, la Presidente del gruppo Professionistio Giorgia Tedesco e l’amministratore unico di “Pasternak” Dario Rapanà.

L’accordo mira a promuovere iniziative congiunte per la progettazione, gestione e realizzazione di attività formative finanziate, con particolare attenzione ai percorsi rivolti ai giovani under 35 interessati a intraprendere un percorso di autoimpiego o avviare nuove iniziative imprenditoriali, con particolare riferimento al settore del commercio.

‘La sinergia tra Confcommercio Brindisi e l’Ente di Formazione Pasternak – dichiara il Presidente di Confcommercio Brindisi Giovanni Corciulo- permetterà di rafforzare la rete territoriale in cui imprese, enti di formazione e istituzioni collaborano per offrire opportunità formative concrete’.