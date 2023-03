PROVE DI ILLUMINAZIONE NELLO STADIO “FANUZZI”

In vista del match di sabato tra il Brindisi e il Matera per il campionato di serie D, previsto per le 20 30, l’assessore allo Sport Oreste Pinto ha preso parte alle prove dell’impianto di illuminazione (dotato anche di un gruppo elettrogeno) in tutti i settori delle tribune e in tutto il terreno di gioco. Un colpo d’occhio fantastico per lo spettacolo calcistico serale di sabato. Si spera in un buon afflusso di pubblico per sostenere la squadra di Danucci protesa a raggiungere le prime posizioni di classifica.