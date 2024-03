Provincia – approvazione definitiva del Bilancio di Previsione

Con 16 voti, unanimità dei presenti all’Assemblea dei Sindaci, e con 15 voti favorevoli e 1 astenuto al Consiglio Provinciale, è stato approvato in via definitiva il Bilancio di previsione per il triennio 2024/2026. Un voto – è stato detto dai presenti nel corso dei lavori – utile a infondere il necessario coraggio per gestire un bilancio complicato a causa della mancanza di risorse e dei pesanti tagli da parte del Governo.

“E’ noto a tutti – ha affermato il Presidente della Provincia Toni Matarrelli – che dopo la riforma Del Rio le Province sono in forte difficoltà. La dotazione è insufficiente per garantire i servizi fondamentali come la manutenzione delle scuole superiori e delle strade provinciali. Quando a fronte di queste difficoltà – ha continuato Matarrelli – il Governo centrale continua a tagliare le risorse, diventa complicatissimo far quadrare i bilanci. Solo il grande spirito di solidarietà emerso durante i lavori ci permette di andare avanti con coraggio nella speranza che venga restituita la giusta dignità alle Province trasferendo le risorse necessarie a garantire i servizi ai cittadini”.