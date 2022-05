PROVINCIA – ASSEGNATE LE DELEGHE E APPROVATO IL BILANCIO. C’E’ ANCHE IL FORZISTA LARICCIA

Giornata intensa per presidente e consiglieri provinciali. La Provincia di Brindisi ha visto questa mattina tanti impegni istituzionali tra Assemblea dei Sindaci e Consiglio provinciale per l’approvazione del bilancio di previsione e una conferenza stampa per ufficializzare le deleghe che il presidente on. Matarrelli ha assegnato ai consiglieri provinciali di maggioranza e di minoranza. E si perché una delega e’ stata assegnata anche al consigliere Michele Lariccia di Forza Italia, espressione di un partito che e’ all’opposizione. Nel corso della conferenza stampa, il presidente Matarrelli ha comunicato che presto le Province, cosi come da nuovi indirizzi governatuci e legislativi, avranno nuovamente le Giunte, con tre assessori, e nuove funzioni. Ecco le deleghe assegnate dal presidente Matarrelli: Antonella Baccaro (piani di Zona, integrazione e trasporto scolastico), Giovanni Barletta (viabilità zona Nord), Elio Ciccarese (rapporti con STP, ASI e Terra di Brindisi), Valentina Fanigliulo (Santa Teresa, viabilità zona Centro), Rosalia Fumarola (Cultura e associazioni), Michele Lariccia (pianificazione territoriale, viabilità zona sud), Angelo Marasco (Ambiente), Cosimo Tardio (programmazione ed edilizia scolastica), Giuseppe Ventrella (Bilancio, CIASU, Cittadella della Ricerca, Parco Dune Costiere).