PROVINCIA – AVVISO PUBBLICO PER UN COMPONENTE DEL “CIASU”

avviso pubblico per la designazione di n. 1 componente, in rappresentanza della Provincia di Brindisi, in seno al comitato scientifico del “Centro internazionale di alti studi universitari” (Ciasu), con sede in Fasano

La Provincia di Brindisi, con Determina dirigenziale n.519 del 9 agosto 2022, intende attivare la procedura per l’acquisizione delle candidature per la designazione di n. 1 componente, all’interno del Comitato Scientifico del “Centro Internazionale di Alti Studi Universitari” (CIASU), con sede in Fasano. Per poter essere designato/a alla carica di Componente del Comitato Scientifico del “Centro Internazionale di Alti Studi Universitari” (CIASU), occorre essere in possesso, tra gli altri, del seguente requisito:

-specifica competenza tecnica, giuridica ed amministrativa adeguata alle caratteristiche richieste dall’attività che dovrà essere svolta in ordine alle competenze previste per i/le componenti del suddetto Comitato che ai sensi dell’art. 31 dello Statuto del CIASU, attengono funzioni propositive e consultive sulle scelte organizzative, strategiche e programmatiche della Società su cui esercita la relativa vigilanza.

Alla domanda il/la candidato/a dovrà, altresì, allegare pena l’esclusione:

-curriculum vitae formativo e professionale, debitamente datato e sottoscritto, comprovante il possesso dei requisiti richiesti, per la suddetta designazione;

-occupazione abituale ed elenco delle cariche pubbliche o in società a partecipazione pubblica, nonché di società private iscritte nei pubblici registri, ricoperte attualmente e precedentemente dalla persona che si candida;

-breve relazione di accompagnamento;

-copia di valido documento d’identità personale.

Il Servizio competente dell’Ente esaminerà comparativamente le candidature sulla base dei seguenti elementi di valutazione: a) Titolo coerente con l’incarico; b) Voto di Laurea; c) Dottorati di ricerca, seconda laurea, Master e specializzazioni universitarie; d) Esperienze nel settore pubblico che saranno considerate equipollenti a quelle del settore privato convenzionato e/o accreditato. e) Curriculum vitae: si terrà conto della quantità anche con riferimento alla durata delle singole esperienze ed all’anzianità complessiva, alla qualità delle esperienze professionali pregresse, coerenti con l’incarico.

La designazione del/la componente spetta al Presidente della Provincia e sarà compiuta scegliendo tra quanti, in possesso dei predetti requisiti, abbiano partecipato alla relativa procedura di evidenza pubblica. La scelta sarà fatta intuitu personae. Il/la componente del Comitato Scientifico dura in carica tre (3) esercizi, compreso quello in corso al momento della nomina ed è rieleggibile.

Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, secondo il fac-simile scaricabile dal sito della Provincia, ed indirizzate al Presidente della Provincia, devono essere inoltrate: per mezzo di PEC, alla casella di posta elettronica certificata alla Provincia di Brindisi: provincia@pec.provincia.brindisi.it.

L’invio della domanda e dei relativi allegati deve essere effettuato in forma PDF tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata tradizionale (PEC) intestata al candidato/a salvo che la firma sui documenti non sia digitale del candidato/a.

Il termine per la presentazione delle domande è perentorio. Pertanto, non saranno ammessi alla procedura i/le candidati/e le cui domande perverranno dopo il termine stabilito. Le candidature devono pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 10.09.2022. Per la visione completa dell’Avviso e per ulteriori informazioni, consultare il sito della Provincia all’indirizzo internet www.provincia.brindisi.it.