Provincia – Caroli (Fdi): Fratelli d’Italia è all’opposizione. Forza Italia prenda le distanze!

“Fratelli d’Italia è all’opposizione della giunta provinciale di Brindisi, guidata dal presidente Toni Matarrelli. Per questo non condivide e prende le distanze dalla decisione del consigliere provinciale di Forza Italia, Michele Lariccia, che ha accettato di entrare a far parte dell’esecutivo con la delega alla Viabilità ed Edilizia scolastica, due delle materie dove – secondo noi di Fratelli d’Italia – il centrosinistra ha più fallito in questi anni. Per questo annunciamo fin d’ora che continueremo a non fare sconti.

“Resta il rammarico di una campagna elettorale fatta insieme, nella quale Fratelli d’Italia è stata anche <generosa> nei confronti degli alleati, con i quali ci aspettavamo di condurre insieme un’opposizione seria e responsabile.

“Come commissario provinciale del partito mi auguro che Forza Italia prenda immediatamente le distanze e non condivida la decisione presa dal suo consigliere provinciale di sostenere il governo Matarrelli in Provincia di Brindisi. Gli elettori non capirebbero una posizione così ambigua da parte di un esponente di Forza Italia.”