PROVINCIA – CONVOCATI CONSIGLI PROVINCIALI E ASSEMBLEA DEI SINDACI

Convocazione Consigli Provinciali e Assemblea dei Sindaci

Il Presidente della Provincia di Brindisi, on.Antonio Matarrelli, ha convocato il Consiglio Provinciale presso la sala consiliare della Provincia di Brindisi, in via ordinaria, in seduta di 1^ convocazione, per il giorno lunedì 01 agosto 2022, alle ore 11,00, per l’esame dei seguenti argomenti, iscritti all’ordine del giorno:

1. Approvazione verbali sedute precedenti Consigli Provinciali del 17 maggio 2022 e del 21 giugno 2022;

2. Approvazione dei Conti degli Agenti Contabili. Esercizio finanziario 2021;

3. Approvazione Rendiconto della gestione esercizio finanziario anno 2021;

4. Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2022 – Assestamento di bilancio 2022 (Art. 193 e art.175

c.8 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267”);

5. Acquisizione a titolo gratuito di area da destinare alla realizzazione della nuova sede dell’Istituto

Tecnologico “E. Fermi” di Francavilla Fontana (Br);

6. Riconoscimento debiti fuori bilancio in relazione a provvedimenti esecutivi, ai sensi dell’art. 194,

comma 1, lett. a) del D.L. vo 267/2000;

7. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) del D. L.vo 267/2000

Ai sensi poi della normativa vigente e dello Statuto provinciale, sono convocati per martedì 2 agosto

2022:

– alle ore 9,00, l’Assemblea dei Sindaci per l’espressione del parere sul seguente argomento

iscritto all’ordine del giorno:

1. Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2022 – Assestamento di bilancio 2022 (Art.193 e art.175

c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267”) – Parere dell’Assemblea dei Sindaci.

– alle ore 11,00, il Consiglio provinciale per l’approvazione definitiva del seguente

argomento, iscritto all’ordine del giorno:

1. Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2022 – Assestamento di bilancio 2022 (Art.193 e art.175

c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267”) – Approvazione definitiva.