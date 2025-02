Provincia di Brindisi: continuano gli incontri dedicati al Servizio Civile Universale

Si è tenuto ieri il quarto incontro organizzato dal Centro per l’impiego di Ostuni –

ARPAL Puglia, in collaborazione con le amministrazioni comunali.

L’evento ha avuto luogo nell’Aula Consiliare del Comune di Carovigno.

Presenti l’ Assessore alle Politiche Giovanili e informa giovani Sabrina Franco, il

Direttore Consorzio Sistema Integrato di Welfare BR/3 Francavilla Fontana e i

funzionari ARPAL Puglia che hanno dettagliatamente illustrato il bando Servizio

Civile Universale 2025 evidenziando i requisiti di partecipazione richiesti e le

modalità di presentazione della domanda, nonché le opportunità offerte.

Per partecipare c’è tempo fino alle 14:00 del 18 Febbraio 2025.

Questi i dettagli dei progetti nel comune di Carovigno:

📌Dove comincia il mare?, posti 4, Sede di Attuazione Riserva di Torre Guaceto,

Ente di Riferimento Lega Nazionale delle Cooperative e mutue , Ente Attuatore

Thalassia Società Cooperativa A.R.L., durata 12 mesi;

📌Progetto SCUola di Dono, nel Sud – Seconda edizione

posti 1, Sede di Attuazione Corso Vittorio Emanuele II 87, Ente di Riferimento AVIS

Nazionale, Ente Attuatore AVIS Comunale Carovigno, durata 12 mesi;

📌Progetto Valorizzare le attività culturali e sociali 2, posti 2, Sede di Attuazione Via

Nicola Brandi snc, Ente di Riferimento Politecnico di Bari, Ente Attuatore Consorzio

per la realizzazione del sistema integrato di welfare dell’ambito territoriale sociale di

Francavilla Fontana n. 3, durata 12 mesi;

📌Progetto Valorizzare le attività culturali e sociali 2, posti 2, Sede di Attuazione Via

S Anna snc, Ente di Riferimento Politecnico di Bari, Ente Attuatore Consorzio per la

realizzazione del sistema integrato di welfare dell’ambito territoriale sociale di

Francavilla Fontana n. 3, durata 12 mesi;

📌Progetto Valorizzare le attività culturali e sociali 2, posti 2, Sede di Attuazione Via

G. Verdi snc, Ente di Riferimento Politecnico di Bari, Ente Attuatore Consorzio per la

realizzazione del sistema integrato di welfare dell’ambito territoriale sociale di

Francavilla Fontana n. 3, durata 12 mesi;



📌Progetto Il dialetto: anima e identità del territorio, posti 1, Sede di Attuazione cso

Vittorio Emanuele 25, Ente di Riferimento Unione Nazionale PRO LOCO d’Italia,

Ente Attuatore PRO LOCO Carovigno, durata 12 mesi;

📌 Progetto L’eredità culturale: un bene prezioso da tutelare, posti 1, Sede di

Attuazione cso Vittorio Emanuele 25, Ente di Riferimento Unione Nazionale PRO

LOCO d’Italia, Ente Attuatore PRO LOCO Carovigno, durata 12 mesi;

Nei prossimi giorni seguiranno altri incontri nei comuni del brindisino.

