PROVINCIA DI BRINDISI, COSTITUITO IL GRUPPO FRATELLI D’ITALIA. OGGIANO CAPOGRUPPO

Dopo il positivo risultato ottenuto alle scorse elezioni provinciali di Brindisi con, l’elezione in Consiglio di tre consiglieri provinciali di “Fratelli d’Italia”, nella giornata di ieri è stato comunicato, al Presidente della Provincia, la formazione in consiglio del gruppo consiliare di “Fratelli d’Italia” con l’indicazione del capogruppo, nominato tra i componenti, nella persona del consigliere Massimiliano Oggiano.

Luigi Caroli – Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia: “Mi preme ringraziare ancora una volta quanti, nessuno escluso, si sono adoperati per queste elezioni, ai consiglieri eletti e al gruppo consiliare auguro buon lavoro certo che sapranno bene interpretare le esigenze dei cittadini e del territorio.”

Fratelli D’Italia, così come ha dimostrato nella passata consiliatura, ha continuato Caroli, non resterà ai margini come forza d’opposizione. Sin da subito il gruppo si metterà al lavoro e si renderà collaborativo là dove sarà necessario per il bene della nostra provincia.

Le criticità lasciate dalla gestione Rossi, conclude Caroli, sono tante ed è urgente intervenire per risolverli, una tra tutte l’urgenza di mettere in sicurezza le nostre arterie stradali provinciali.

Luigi Caroli – Coordinatore Prov.le Fratelli D’Italia