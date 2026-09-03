Provincia di Brindisi – Il “Campo largo” e i sindaci sostengono Elio Ciccarese. “Proseguiamo il lavoro avviato”



Il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Prossima, Per e i sindaci della provincia di Brindisi che sono espressione di questa dell’alleanza politica e civica sostengono la candidatura di Elio Ciccarese alla Presidenza della Provincia di Brindisi.

Una scelta condivisa che nasce dalla volontà di proseguire il lavoro avviato in occasione del recente rinnovo del Consiglio provinciale e dare piena attuazione alle linee di mandato approvate.

Il 27 settembre, dunque, non si parte da zero. La candidatura di Elio Ciccarese si inserisce in un percorso amministrativo già avviato, costruito attraverso il confronto tra forze politiche, realtà civiche e amministratori del territorio.

È un percorso che abbiamo scelto di portare avanti insieme perché siamo convinti che la Provincia di Brindisi abbia bisogno di una guida capace di trasformare le scelte programmatiche già assunte in interventi concreti e di rafforzare il ruolo dell’Ente al servizio dei Comuni e delle comunità.

Proseguire un lavoro già avviato

Le linee di mandato recentemente approvate dal Consiglio hanno individuato priorità e obiettivi sui quali concentrare l’azione amministrativa.Oggi riteniamo necessario dare seguito a quel lavoro.

La candidatura di Elio Ciccarese nasce esattamente da questa esigenza: avere una Presidenza che, potendo contare sulla conoscenza della struttura amministrativa dell’Ente e sugli obbiettivi strategici della fase che si è aperta a febbraio con il rinnovo del consiglio, accompagni, sostenga e renda più efficace l’attuazione degli indirizzi politici amministrativi approvati.

Vogliamo rafforzare il ruolo di una Provincia che sappia coordinare, progettare e sostenere, valorizzando le specificità dei singoli territori ma costruendo, allo stesso tempo, una visione comune.

Strade, scuole e territorio

Le priorità individuate nelle linee di mandato devono tradursi in azioni concrete.La viabilità provinciale richiede un impegno costante sulla manutenzione e sulla sicurezza della rete stradale, con una programmazione capace di affrontare le criticità e migliorare i collegamenti tra i Comuni.

L’edilizia scolastica deve continuare a essere una priorità, attraverso interventi sulla sicurezza, sulla manutenzione, sull’efficientamento energetico e sulla qualità degli spazi destinati agli studenti.

La tutela dell’ambiente e del territorio deve accompagnare ogni scelta di sviluppo, affrontando con responsabilità le trasformazioni che interessano il Brindisino e rafforzando il ruolo della Provincia nella programmazione e nel coordinamento.

Una visione condivisa per lo sviluppoIl territorio provinciale ha bisogno di una strategia capace di mettere insieme infrastrutture, lavoro, ambiente, innovazione, turismo, cultura, agricoltura ed energia.Porto, aeroporto, rete ferroviaria e viaria, sistema produttivo e turistico rappresentano elementi di una stessa strategia territoriale.

La Provincia può e deve contribuire a costruire questa visione, favorendo il dialogo tra Comuni, Regione, Governo, imprese, organizzazioni sociali, mondo della formazione e società civile.

Per questo sarà fondamentale rafforzare la capacità di progettazione dell’Ente e la sua capacità di intercettare risorse, trasformando le opportunità disponibili in opere e servizi per il territorio.

Una coalizione larga, un obiettivo comune

Il valore della candidatura di Elio Ciccarese è anche nella forza della coalizione che la sostiene.Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Prossima, Per e i sindaci della provincia di Brindisi che sono espressione di questa alleanza hanno scelto di mettere insieme le proprie esperienze e sensibilità per dare forza a un progetto comune.

È la scelta di lavorare insieme per una Provincia che sappia essere vicina ai Comuni, capace di programmare, autorevole nelle relazioni istituzionali e concreta nella realizzazione degli interventi.Questa unità rappresenta una risorsa per l’intero territorio.

In questo percorso sarà altrettanto importante che la futura governance dell’Ente sappia esprimere pienamente la pluralità politica e territoriale della coalizione che sostiene questo progetto. La Provincia, per sua stessa natura, deve rappresentare e tenere insieme tutte le comunità del Brindisino, valorizzando i diversi territori e garantendo un equilibrio capace di rafforzarne il protagonismo nelle scelte e nelle responsabilità istituzionali.

Siamo convinti che questo principio debba trovare concreta espressione anche nella definizione degli assetti istituzionali, valorizzando competenze, rappresentatività e radicamento territoriale, nel rispetto dello spirito unitario e plurale che ha portato alla costruzione di questa candidatura.

IIl 27 settembre per andare avanti

Le elezioni del 27 settembre rappresentano quindi un passaggio importante per dare una guida stabile e autorevole alla Provincia di Brindisi. Le forze politiche e i sindaci del campo largo, con la candidatura di Elio Ciccarese alla carica di Presidente, intendono proseguire l’importante lavoro avviato con maggiore forza e determinazione rilanciando un progetto che mette al centro lo sviluppo economico, sociale, culturale della Provincia di Brindisi.

Partito Democratico Movimento 5 Stelle Alleanza Verdi e Sinistra Prossima Per la Puglia

I sindaci

Antonello Denuzzo Edmondo Moscatelli Elio Ciccarese Enzo Perrini Francesco Rogoli Francesco Zaccaria Giovanni Allegrini Giovanni Barletta Lucia Argentieri Marco Ruggiero Massimo Lanzillotti