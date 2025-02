Provincia di Brindisi: terminato il ciclo di incontri dedicati al Servizio Civile Universale. Ieri a Cisternino sono stati presentati i 4 progetti

Ostuni, 14 Febbraio 2025 Si è tenuto ieri il quinto e ultimo incontro organizzato dal

Centro per l’impiego di Ostuni – ARPAL Puglia, in collaborazione con le

amministrazioni comunali.

L’evento ha avuto luogo nella Sala Consiliare del Comune di Cisternino.

Presenti il sindaco Dott. Lorenzo Perrini, la Responsabile Unica Centri per l’impiego

Ambito di Brindisi Dott.ssa Anna Loparco e i funzionari ARPAL Puglia che hanno

dettagliatamente illustrato il bando Servizio Civile Universale 2025 evidenziando i

requisiti di partecipazione richiesti e le modalità di presentazione della domanda,

nonché le opportunità offerte.

Per partecipare c’è tempo fino alle 14:00 del 18 Febbraio 2025.

Questi i dettagli dei progetti nel comune di Cisternino:

📌 Progetto Costruire percorsi di inclusione 2025, 4 posti, ente di riferimento

Associazione nazionale ARCI Servizio Civile ASC APS, ente attuatore Comune di

Cisternino, durata 12 mesi;

📌 Progetto Educazione sostenibile, 3 posti, ente di riferimento Associazione

nazionale ARCI Servizio Civile ASC APS ente attuatore Pomona APS, durata 12

mesi;

📌 Progetto Compagni di viaggio, 3 posti, ente di riferimento Salesiani per il sociale

rete associativa APS;

📌 Progetto Follow me, 2 posti, ente di riferimento Salesiani per il sociale rete

associativa APS ente attuatore Istituto salesiani “Sacro cuore”, durata 12 mesi;

