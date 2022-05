Convocazione conferenza stampa per comunicazione dell’assegnazione delle deleghe

ai consiglieri provinciali

Il Presidente della Provincia di Brindisi, on.Antonio Matarrelli, ha convocato per martedì 17

maggio, alle ore 10.15, presso il Salone di Rappresentanza dell’Ente (via De Leo, a Brindisi) una

conferenza stampa per la comunicazione dell’assegnazione delle deleghe ai consiglieri provinciali.

Il presente comunicato stampa vale come invito di partecipazione