Provincia – Elio Ciccarese eletto Presidente della Provincia

Si sono tenute nella giornata di oggi le elezioni di secondo grado per il nuovo presidente della Provincia di Brindisi. Ha vinto il prof. Elio Ciccarese per la coalizione di centro sinistra. Ciccarese era gia’ il presidente facente funzioni dopo le dimissioni del presidente e sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, per il commissariamento del comune della Citta’ Bianca. Ciccarese ha vinto con 49854 voti ponderati superando il competitor Angelo Cafiero, sindaco del Comune di Latiano, che ha ottenuto 41974 voti ponderati. Lo spoglio delle schede si e’ svolto regolarmente ed e’ terminato alle 20.45. Ciccarese resterà’ in carica per 4 anni e comunque fino a quando sarà’ sindaco di Torchiarolo.