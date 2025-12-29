Provincia -Il Consiglio provinciale ha approvato l’ordine del giorno

Il Consiglio Provinciale di Brindisi , riunitosi oggi in 1^ convocazione con 7 presenti, ha esaminato e approvato tutti gli argomenti all’ordine del giorno: 1. Approvazione Verbale seduta di Consiglio Provinciale del 27 novembre 2025; 2. VII Variazione ordinaria al Bilancio di previsione 2025 – 2027 – Art. 175, comma 3) TUEL; 3. Piano delle valorizzazioni e delle alienazioni – triennio 2026 – 2028; 4. Approvazione “Programma Triennale delle Opere Pubbliche” e “Programma Triennale degli Acquisti di Forniture e Servizi” della Provincia di Brindisi, per il triennio 2026/2028; 5. ·Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2026-2028 – Adozione; 6. ·Bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 – Adozione. Si ricorda che sul portale https://provinciabrindisi.consiglicloud.it è già disponibile la registrazione integrale.