PROVINCIA – INCONTRO SU VIABILITA’ DI ACCESSO CONTRADA MONTENEGRO. SI FARA’ LA ROTATORIA PROPOSTA DA FORZA ITALIA

Su richiesta di una delegazione di Forza Italia, stamani si è tenuto un incontro presso la Provincia di Brindisi per discutere della definizione della problematica relativa alla viabilità di accesso alla contrada Montenegro, nella città di Brindisi, che ad oggi presenta situazioni di pericolo. Alla presenza della consigliera provinciale con delega alla viabilità per la zona centro, Nadia Valentina Fanigliulo, del consigliere provinciale con delega alla viabilità zona sud, Michele Lariccia, e del consigliere comunale di Forza Italia, Gianluca Quarta, il presidente dell’ente provinciale Toni Matarrelli ha accolto volentieri l’invito di inserire nel Piano delle opere pubbliche la realizzazione della rotatoria, prendendo in considerazione lo studio di fattibilità che proprio il consigliere Quarta donò alla Provincia due anni or sono. A questo intervento sarà garantita prioritaria importanza data la strategicità dell’opera in termini di sicurezza per i residenti e non solo.