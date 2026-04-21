Provincia – Pubblicato avviso per la nomina del nuovo Garante per i diritti delle persone private della libertà

La Provincia di Brindisi informa che è stato pubblicato l’avviso per la presentazione delle candidature finalizzate alla nomina del nuovo Garante dei diritti delle persone private della libertà personale.

L’incarico, a titolo gratuito, avrà durata pari a quella del mandato del Presidente della Provincia e sarà conferito a una figura di comprovata competenza in ambito giuridico, sociale e dei diritti umani, che garantisca indipendenza, imparzialità e professionalità.

Possono presentare domanda i cittadini e le cittadine dell’Unione Europea in possesso dei requisiti previsti dall’avviso, entro le ore 12:00 del 22 maggio 2026, secondo le modalità indicate nel bando.

Il Garante svolgerà un ruolo fondamentale nella tutela dei diritti delle persone private della libertà personale, promuovendo iniziative di sensibilizzazione, inclusione e collaborazione con istituzioni e realtà del territorio.

Per maggiori informazioni e per consultare l’avviso completo, è possibile visitare il sito istituzionale della Provincia di Brindisi al seguente link https://www.provincia.brindisi.it/index.php/amministrazione-avvisi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-candidature-per-la-nomina-del-garante-dei-diritti-delle-persone-private-della-liberta-personale-della-provincia-di-brindisi