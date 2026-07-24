Provincia – Riaperti i termini per le candidature per la Santa Teresa

La Provincia di Brindisi rende noto che sono stati riaperti i termini dell’avviso pubblico per l’acquisizione di ulteriori candidature finalizzate alla nomina di un Amministratore Unico della società in house Santa Teresa S.p.A., facendo salva la validità delle istanze già regolarmente acquisite agli atti dell’Ente.

L’avviso è rivolto ai candidati in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa e dallo stesso bando. L’incarico avrà durata di tre esercizi ed è rinnovabile una sola volta.

Le candidature dovranno essere presentate, esclusivamente secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico, entro il 31 luglio 2026.

Il testo integrale dell’avviso, con i requisiti richiesti, le modalità di presentazione della domanda e lo schema di candidatura, è disponibile sul sito della Provincia di Brindisi.