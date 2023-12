PROVINCIA – VINCE IL CENTRO-SINISTRA. LUPERTI UNICO BRINDISINO, VINCENTI LA PIU’ VOTATA

Successo del centro sinistra nelle elezioni provinciali di Brindisi finalizzate ad eleggere i dodici consiglieri provinciali. Le due liste dello schieramento a sostegno del presidente Toni Matarrelli si sono aggiudicati nove posti mentre al centro destra sono spettati i restanti tre.

In particolare, la lista “Impegno per la provincia” che si rifaceva proprio a Matarrelli, ha ottenuto cinque seggi. Quattro posti in aula spettano alla lista Democratici e progressisti in cui sono confluiti i voti del PD, del Movimento 5 stelle e dei socialisti. Al centro destra, invece, sono stati assegnati, dai 343 consiglieri che si sono recati a votare, tre seggi.

Il numero più alto di voti è spettato ad Antonella Vincenti del PD, assessore del comune di San Donaci.

La città di Brindisi, invece, entra in consiglio solo grazie all’elezione del consigliere Lino Luperti, della lista Impegno per la Provincia che porta in consiglio anche Rosalia Fumarola di Ceglie, Rocco Muolo di Villa Castelli, Elio Ciccarese sindaco di Torchiarolo e Marco Marra sindaco di Cellino San Marco.

Nella lista Democratici e Progressisti, invece, oltre alla Vincenti entrano in consiglio provinciale Serafina Latartara di Francavilla, Domenico Tanzarella di Ostuni e Giuseppe Ventrella di Fasano. Infine il centro destra che riconferma Michele Lariccia di San Pietro Vernotico ed elegge anche Pasquale Santoro di Ceglie e Susanna Di maggio di Torre Santa Susanna.