PROVINCIALI BR, CAROLI (FDI): FDI SI CONFERMA PRIMO PARTITO DEL CENTRODESTRA

“Lo spoglio elettorale per il rinnovo del Consiglio provinciale di Brindisi ha evidenziato, qualora ce ne fosse bisogno, di quanto sia trainante Fratelli d’Italia sul territorio provinciale: su 26.438 voti ottenuti dalla Lista di Centrodestra, 14.314 sono espressione dei nostri quattro candidati che ringrazio per quanto hanno fatto, un sacrificio nato per tenere insieme la coalizione di centrodestra e che oggi si ritrova ad essere rappresentata in parti eguali soprattutto per il nostro impegno.

“Un augurio di buon lavoro alla neoeletta Susanna Di Maggio, consigliere comunale di Torre Santa Susanna, rammaricati per la mancata rielezione del capogruppo uscente, Luciano Cavaliere per una sola manciata di voti.

“Resta un dato politico che deve far riflettere, nella città capoluogo di Provincia, la maggioranza non è stata in grado di eleggere alcun rappresentante.”